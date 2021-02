Nitras: Schetyna musi przyjąć to do wiadomości

Politycy Platformy Obywatelskiej podczas czwartkowej konferencji prasowej zaprezentowali "Pakiet Praw Kobiet". Propozycja zakłada m.in. zagwarantowanie dostępu do edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji, finansowanie in-vitro. W kwestii aborcji, partia Budki chce przywrócić obowiązujące do październikowego orzeczenia TK przesłanki a także wprowadzić możliwość dopuszczenia terminacji ciąży w wyjątkowych sytuacjach, po spełnieniu warunków, do 12. tygodnia.

Sceptyczny ws. liberalizacji prawa aborcyjnego pozostaje dawny lider PO Grzegorz Schetyna. Podczas zarządu partii miał on przywołać zapisy deklaracji ideowej Platformy sprzed 20 lat.

Sławomir Nitras w rozmowie z portalem 300polityka stwierdził, że szanuje ową deklarację, jednak jest to już jedynie historia. – Świat się zmienia i myślę, że Grzegorz Schetyna musi przyjąć to do wiadomości. Musi zauważyć, że świat się zmienia. My jesteśmy zupełnie innym społeczeństwem – mówił.

Polityk podkreśla, że nie chce, aby polskie społeczeństwo oraz Platforma Obywatelska były takie jak 20 lat temu. – Grzegorz Schetyna musi sam podjąć decyzję, czy dostrzega zmiany w Polsce, czy nie. Ja dostrzegam konieczność zmian. Polska potrzebuje modernizacji – stwierdził.

