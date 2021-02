Siarkowska do Kierwińskiego: Staje Pan po stronie zła

Politycy Platformy Obywatelskiej podczas czwartkowej konferencji prasowej zaprezentowali "Pakiet Praw Kobiet". Propozycja zakłada m.in. zagwarantowanie dostępu do edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji, finansowanie in-vitro. W kwestii aborcji, partia Budki chce przywrócić obowiązujące do październikowego orzeczenia TK przesłanki a także wprowadzić możliwość dopuszczenia terminacji ciąży w wyjątkowych sytuacjach, po spełnieniu warunków, do 12. tygodnia.

Tymi działaniami jest zachwycony poseł PO Marcin Kierwiński. "Dziś Platforma Obywatelska pokazała, że stoimy po stronie kobiet, po stronie ich prawa do szczęścia. Opowiadamy się przeciwko barbarzyństwu i prześladowaniu kobiet. Czas na zmiany!" – napisał polityk PO.

Jego post spotkał się ze zdecydowaną odpowiedzią posłanki PiS Anny Siarkowskiej. "Dlaczego zamiast pomocy mamom w urodzeniu ich dzieci, proponuje Pan możliwość ich zabicia? Świadomie staje Pan po stronie zła" – napisała.

