Szumowski: Na szczęście nie jestem na miejscu Niedzielskiego

Szumowski stwierdził, że Polska wybrała "drogę środka" i radzi sobie z epidemią lepiej niż jej sąsiedzi. – W Polsce dzięki temu, że balansujemy i zawsze balansowaliśmy miedzy otwarciem tego co niezbędne a rozsądnym zachowaniem, udało nam się tak naprawdę z jednej strony doprowadzić do sytuacji, że nikomu nie zabrakło respiratorów i miejsc w szpitalach. Z drugiej strony, patrząc na wyniki ekonomiczne, to Polska radzi sobie, jak na tragiczną sytuację, w miarę nie najgorzej – mówił były minister zdrowia.

Szumowski stwierdził, że zanim uda się zaszczepić odpowiednio dużą grupę ludzi, to zajmie jeszcze trochę czasu. – Odpukać idzie to naprawdę dobrze – ocenił.

Zwrócił uwagę na wkład ministra Dworczyka, ministra Niedzielskiego oraz Kancelarii Premiera. – W Polsce ludzie ufają swoim lekarzom rodzinnym i dzięki temu, że zgłosiło się bardzo dużo jednostek, to szczepienie idzie w tej rozproszonej sieci bardzo dobrze. Mam nadzieję, że takie tempo zostanie utrzymane i będziemy mogli wrócić do odbudowy tego wszystkiego – mówił.

