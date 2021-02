"Picie mleka narusza prawa człowieka?". Internauci bezlitośni dla Spurek

Spurek udostępniła na Twitterze wpis, w którym można przeczytać, że niemiecki Greenpeace wzywa do całkowitego zakazu reklamy mięsa, analogicznego do tytoniu. Europosłanka entuzjastycznie odniosła się do tego kuriozalnego pomysłu. "Już dawno powinien być zakaz reklamy każdego produktu, który szkodzi zdrowiu ludzi, negatywnie wpływa na klimat, powoduje cierpienie zwierząt, narusza prawa człowieka. Mamy zakaz reklamy i promocji papierosów - czas na zakaz promowania mięsa, mleka, nabiału" – napisała.

Wpis wywołał falę komentarzy. Wielu internautów nie kryło rozbawienia.

"Idąc dalej, partie lewicowe już niedługo wprowadzą nawet zakaz picia mleka" – stwierdził rzecznik rządu Piotr Muller. "Już dawno powinien być zakaz pisania durnowatych twitów" – ocenia z kolei wiceminister Wąsik.

"Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak jedzenie mięsa, picie mleka i jedzenie jajek narusza prawa człowieka?" – napisał Sławomir Jastrzębowski. "Poczekajcie, aż się niektórzy dowiedzą, jak się przemysłowo uprawia awokado albo soję" – napisał z kolei Marcin Makowski.

