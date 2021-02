Dożywotnie utrzymanie i opieka weterynaryjna. MSWiA przekazuje do rządu projekt ustawy

– Dziś MSW przekazuje do prac rządu projekt ustawy całościowo regulujący status zwierząt w służbie. Od dnia ich doboru do służby do ich ostatnich dni, bowiem ustawa przewiduje dla zwierząt dożywotnie utrzymanie, dożywotnią opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo polskie – mówił na konferencji prasowej minister Mariusz Kamiński.

– W tej chwili w służbach mamy około 1000 psów, kilkadziesiąt koni. Są to zwierzęta niezwykłe, posiadające niezwykłe predyspozycje, wybitną inteligencję i są to zwierzęta znakomicie wyszkolone. Dzięki nim niejedno ludzie życie zostało uratowano, niejeden groźny przestępca został ujęty. Troska o ich los w służbie, a zwłaszcza poza służbą, jest naszym etycznym obowiązkiem – podkreślał szef MSWiA.

– Ostatecznie chcemy rozwiązać wszelkie problemy związane z funkcjonowanie zwierząt na zasadach humanitarnych, uwzględniając ich wybitne zasługi dla obywateli, bo te zwierzęta są niezwykłe i ich sukcesy są niezwykłe. Wierzę, że ta ustawa spotka się z dużą przychylnością opinii publicznej. Mam nadzieję, że przyjmiemy ją w konsensusie w parlamencie – dodawał.

