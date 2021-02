Prezydent chce zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. "To jest podstawowy cel ustawy"

Informując o inicjatywie głowy państwa Paprocka zwróciła uwagę, że „obecnie ustawa przewiduje 3-letni termin do wniesienia skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń, które uprawomocniły się po wejściu w życie konstytucji z 1997 roku”.

– Zgodnie z informacjami, które Kancelaria Prezydenta posiada, do podmiotów uprawnionych – w szczególności do Prokuratora Generalnego, ale też do Rzecznika Praw Obywatelskich – ciągle kierowane są wnioski o wystąpienie ze skargą nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Są też sprawy w toku, więc wydaje się zasadne, by ten termin został wydłużony z trzech lat do pięciu – wskazała.

Prezydencka minister oświadczyła, że jest to także podyktowane sytuacją epidemiczną. – To jest podstawowy cel ustawy – powiedziała.

Wśród propozycji Andrzeja Dudy znalazły się też wydłużenie kadencji ławników Sądu Najwyższego o rok, a także doprecyzowuje kwestie tworzenia akt sprawy w Sądzie Najwyższym, ich digitalizacji i archiwizacji.

