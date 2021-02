Protest mediów. Prezydent: Nie o wolność słowa tu chodzi, tylko o pieniądze

– Jeśli chodzi o wolność słowa, to nie ma z tym problemów. Na pewno jest większa, niż przed 2015 rokiem, kiedy ABW wchodziło do redakcji tygodnika "Wprost", żeby zabrać taśmy, na których nagrano polityków PO. Wielkie kompanie medialne – wydaje mi się – mogą płacić podatki, zwłaszcza jeśli będzie to przeznaczone dla ludzi i jest to podatek od dochodów z reklam – powiedział polityk.

Prezydent: Wszyscy chcemy normalnie żyć

Andrzej Duda odniósł się także do pandemicznych restrykcji.

– Jestem zwolennikiem restrykcji rozsądnych i niezbędnych. A jeśli tylko jest taka możliwość i pozwalają na to względy medyczne - znoszenia tych restrykcji. Wszyscy chcemy normalnie żyć.Nnaszym zadaniem – jako polityków – jest zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Bezpieczeństwo jest różne, przede wszystkim jest bezpieczeństwo zdrowotne, żeby ludzie nie chorowali, nie umierali – podkreślał gość TVP.

Jednocześnie dodał: – Ale jest też bezpieczeństwo życia codziennego, takie, jak bezpieczeństwo finansowe: żeby ludzie mieli dochody, żeby mogli realizować zobowiązania, żeby nie dochodziło do tragedii rodzinnych, osobistych. To trzeba wypośrodkować.

– Dane wskazują, że mamy relatywnie niewielki wzrost bezrobocia, mamy dobrą sytuację. Oczywiście są branże, które ucierpiały bardzo – turystyka, gastronomia. Ale po to jest pomoc państwowa, żeby wesprzeć tych przedsiębiorców – powiedział prezydent.