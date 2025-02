"Do Rzeczy" nr 8: Trump zakręca kurek z dolarami. Popłoch w lewackich mediach w Polsce

– Ujawnienie przez Elona Muska skali korumpowania przez amerykański deep state elit medialno-politycznych na świecie obnażyło przede wszystkim to, jak bardzo bantustany pokroju naszego kraju są bezbronne i podatne na najróżniejsze obce wpływy, byle były one odpowiednio ubrane, a zwłaszcza wystarczająco okraszone benefitami – zauważa Wojciech Golonka w artykule "Płać i rządź".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Cała szumnie zapowiadana konferencja o "roku przełomu", wielkich inwestycjach i nadchodzącej nowej erze polskiej potęgi i dobrobytu od początku do końca była typowym dla Donalda Tuska łgarstwem. Jedynym jej sensem było rzucenie koła ratunkowego Rafałowi Trzaskowskiemu, który swą nieudolną kampanią zamienił nadchodzące wybory prezydenckie w plebiscyt nad oceną recydywy rządów PO – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Stare numery Tuska”.

– Witajcie na Wyspie. Tu jak w prawdziwym świecie, kto nie przepracuje przeszłości, ten zasłuży tylko na brudną teraźniejszość – stwierdza Piotr Gociek w artykule "Święto nieistotności".

– Konsekwencją „przywracania” rządów prawa są takie absurdy, jak uchylanie przez Sąd Najwyższy wyroków skazujących różnych gangsterów, zabójców i innych poważnych przestępców pod pozorem naruszenia ich konstytucyjnego prawa do sądu przez udział tzw. neosędziego w składzie orzekającym. W efekcie bandyci wychodzą na wolność bezkarni, stanowiąc zagrożenie dla społeczeństwa i jego konstytucyjnych praw – ostrzega Mariusz Muszyński w tekście “Państwa prawa już nie ma”.

– 6 listopada 2024 r. słońce wzeszło w Berlinie o godz. 7.12. Tak rozpoczął się ostatni dzień koalicji socjalistycznego kanclerza Niemiec, Olafa Scholza. Po rozwodzie z FDP „koalicja świateł drogowych” (czerwone--żółte-zielone, czyli odpowiednio SPD, Zieloni, FDP) przestała istnieć. O co poszło? Oczywiście o pieniądze. Zaraz po Bożym Narodzeniu prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier, ogłosił termin przedterminowych wyborów do Bundestagu. Odbędą się one w niedzielę 23 lutego tego roku. Co czeka Niemcy? – rozważa Jan Bogatko z Berlina w tekście "Niemiecki pacjent".

– To jest ważna rzecz – sprawiać, że Ameryka znów stanie się bogata – oznajmił Donald Trump, podpisując dokumenty nakładające nowe cła. Na celowniku znalazły się nie tylko Kanada i Meksyk, lecz także UE. Jakie skutki zaostrzenie wojny celnej może mieć dla polskiej gospodarki? – analizuje Jacek Przybylski w artykule "Celna gra Trumpa".

Paweł Chmielewski o tym, kto może być następnym papieżem?

