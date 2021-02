Spurek kontynuuje swoją walkę. "Czas na zakaz promowania mięsa, mleka, nabiału"

Spurek udostępniła na Twitterze wpis, w którym można przeczytać, że niemiecki Greenpeace wzywa do całkowitego zakazu reklamy mięsa, analogicznego do tytoniu. Europosłanka entuzjastycznie odniosła się do tego kuriozalnego pomysłu. "Już dawno powinien być zakaz reklamy każdego produktu, który szkodzi zdrowiu ludzi, negatywnie wpływa na klimat, powoduje cierpienie zwierząt, narusza prawa człowieka. Mamy zakaz reklamy i promocji papierosów - czas na zakaz promowania mięsa, mleka, nabiału" – napisała.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Sylwia Spurek zwróciła się do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy w związku z decyzjami podjętymi na spotkaniu z przedstawicielami organizacji rybackich – hodowców karpi. Spotkanie poświęcone było problematyce sprzedaży karpi i przepisów ją regulujących i w jego wyniku podjęto decyzje, że na razie nie będzie zmian przepisów w zakresie sprzedaży żywych karpi.

"Panie Ministrze będzie miał Pan odwagę stanąć po stronie praw zwierząt czy pozwoli Pan na ich cierpienie? Ryby, tak jak każde inne zwierzęta, mają swoje prawa – zwróciła się do Grzegorza Pudy europosłanka Zielonych, komentując ustalenia ze spotkania" – napisała.

