PO ma nowego członka. Matecka była dotychczas bezpartyjnym senatorem

Senator KO Ewa Matecka, do tej pory bezpartyjna, przystąpiła do Platformy Obywatelskiej – poinformował Polską Agencję Prasową szef klubu senatorów Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. Jednocześnie Matecka już wcześniej należała do senackiego klubu KO.

Urodziła się 3 listopada 1956 r. w Ostrowie Wielkopolskim. W 1980 r. ukończyła studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z tytułem magistra archeologii. W latach 1983-2002 była dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Do 2006 r. obejmowała stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Imprez Kulturalnych Centrum-Ostrów sp. z o.o. Do 2014 r. pełniła funkcję dyrektora Ostrowskiego Centrum Kultury. W latach 2014-2019 piastowała urząd zastępcy prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. W latach 1990-1994 była radną i członkiem Zarządu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

W latach 2014-2019 przewodniczyła Zespołowi ds. likwidacji barier architektonicznych oraz Radzie Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Była wiceprzewodniczącą Rady Pożytku Publicznego w Ostrowie Wielkopolskim ponadto kierowała pracami Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dla Ostrowa Wielkopolskiego. Do 2019 była wiceprzewodniczącą Komisji Kultury Związku Miast Polskich.

Rośnie siła Hołowni

W ostatnich tygodniach do Polski 2050 dołączyła czwórka . To senator Jacek Bury oraz posłanki Hanna Gill-Piątek, Joanna Mucha i Paulina Henning-Kloska.

Czy Polska 2050 będzie najważniejszą siłą opozycyjną w najbliższych latach? Nowy sondaż pokazuje, że ruch Hołowni może wyprzedzić Platformę. W nowym badaniu pracowni Social Changes na zlecenie wPolityce.pl, badanych zapytano o przyszłość partii opozycyjnych.

Ankietowani odpowiadali na pytanie: Które ugrupowanie polityczne w najbliższej przyszłości będzie miało większe znaczenie jako opozycja? Najwięcej osób wskazało właśnie na ugrupowanie Szymona Hołowni – Polska 2050. Za mocną pozycją tej nowej siły politycznej zagłosowało 37 proc. ankietowanych, natomiast Platforma Obywatelska otrzymała 16 proc. głosów.

Aż 47 proc. badanych wybrało odpowiedź: "trudno powiedzieć".

