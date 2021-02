Kowalski: Zrobimy wszystko, by nie dopuścić PO do władzy

Poseł Solidarnej Polski, który niedawno udzielił portalowi DoRzeczy.pl wywiadu, podkreśla, że tylko Zjednoczona Prawica jest w stanie obronić Polskę przed płynącymi z Zachodu lewicowymi ideologiami. Pomysły progresywnych polityków uderzają przede wszystkim w instytucję rodziny.

– Zjednoczona Prawica jest najlepszą odpowiedzią na zalew ideologii lewicowej i gender, na sztandarach których wypisane są hasła uderzające w polską rodzinę i DNA. Za tym programem jest dzisiaj PO, która proponuje zabijanie dzieci. Jej dojście do władzy, czy Szymona Hołowni, który zmienił poglądy o 180 stopni i atakuje Kościół, a jeszcze niedawno go bronił, czy PSL, jest najgorszą wiadomością – stwierdził w Poranku „Siódma9”.

Kaczyński wymyślił Zjednoczoną Prawicę

Polityk skomentował piątkowy wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla PAP. Według Kowalskiego tylko zjednoczenie partii prawicowych daje możliwość skutecznej walki o polskie interesy.

– To bardzo mądry wywiad, podpisuje się pod nim. Jedność prawicy jest najlepszym antidotum przeciwko zalewowi lewicowego programu, który niesie na sztandarach PO. Pamiętam rządy PO-PSL i przez wiele lat walczyłem ze swoimi kolegami, aby Polska się zdywersyfikowała jeśli chodzi o gaz. To, co robił Donald Tusk, to jak darował dług Gazpromowi, ten zwrot w kierunku Moskwy nie może powrócić – powiedział poseł.



– Jarosław Kaczyński wymyślił konstrukt Zjednoczonej Prawicy i dzięki niemu liderzy stworzyli koalicję, która wygrywa wybory. Jako koalicjanci mamy świadomość zagrożeń, o których mówi PiS. Zrobimy wszystko, by nie dopuścić PO do władzy. Tego zdania nie zmienimy i w pełni podzielamy troskę o Polskę – dodał.

Głosowanie w Sejmie

Polityk odniósł się także do czwartkowego głosowania w Sejmie, podczas którego Solidarna Polska poparła wniosek opozycji o informację ws. Funduszu Wsparcia Artystów.

– Jako Zjednoczona Prawica w setkach głosowań w Sejmie głosujemy razem i jest to naszą siłą, że w 99 proc. mamy takie samo zdanie. Czasami pojawiają się pytania merytoryczne i ta kwestia, że nasi wyborcy przy rozdziale wsparcia dla artystów byli zainteresowani jawnością, była troską o realizację programu Zjednoczonej Prawicy. To normalna procedura, a informacja prof. Glińskiego była profesjonalna i kończy temat – stwierdził.



Czytaj też:

Kowalski: To, co się dzieje w koalicji, jest niepokojąceCzytaj też:

Kowalski opowiedział o powodach swojej dymisji