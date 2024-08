Migrant z Afganistanu aresztowany. Molestował 5-letniego chłopca

Rezultaty polityki "otwartych drzwi" nieustannie dają się Europejczykom we znaki. Mimo gigantycznego wysiłku mainstreamowych mediów, by informacje o przestępstwach popełnianych przez imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu nie przedostawały się do infosfery, świadomość Europejczyków rośnie, ponieważ Niemcy, Brytyjczycy, Hiszpanie, Włosi, Szwedzi, Belgowie, Holendrzy, czy Francuzi mają z nią styczność na co dzień.

Francja. Imigrant aresztowany za napaść na dziecko

We Francji wypłynęła informacja o migrancie, który zaatakował na tle seksualnym dziecko. Zdarzenie miało miejsce na stacji benzynowej w Lormont, w południowo-zachodniej Francji. Pedofilskiej napaści dokonał migrant z Afganistanu.

Sprawca to 27-letni afgański migrant, który posiadał prawo pobytu w kraju. Policja informowała, że mężczyzna został aresztowany za "napaść na tle seksualnym" na 5-letnie dziecko 22 sierpnia około godziny 15:00. Obecnie napastnik przebywa w areszcie.

Afgańczyk molestował pięciolatka

Na policję wpłynęło zgłoszenie, że na stacji w rejonie Fontbelleau na drodze N230 doszło do bójki w toalecie. O zdarzeniu zawiadomiła obsługa stacji. Przybyli na miejsce funkcjonariusze policji zastali tam holenderskiego turystę, który przytrzymywał zboczeńca i szarpał się z nim, aby uniemożliwić mu ucieczkę.

Okazało się, że jest to Holender, ojciec napadniętego pięciolatka, który poszedł sam do toalety i tam był molestowany przez Afgańczyka. Zaalarmowany krzykiem dziecka ruszył do pomieszczenia sprawdzić, co się stało.

Imigrant ma status rezydenta we Francji i prawo pobytu ważne do 17 stycznia 2025 r. Złożył już podanie o przedłużenie pobytu, ale obecnie poczeka na proces.

We Francji regularnie dochodzi do napaści na tle seksualnym.

