"Konfederacja zawstydziła PO i Kosiniaka-Kamysza". Dziambor punktuje część opozycji

Podczas sobotniej konferencji prasowej Borys Budka i posłowie PO zaprezentowali "Receptę na kryzys", mającą być kompleksowym programem pomocy dla polskiej gospodarki, zwłaszcza przedsiębiorców, pracowników i samorządów.

Propozycje największej partii opozycyjnej skupiają się przede wszystkim na sferze podatkowej. Borys Budka proponuje m.in. czasowe obniżenie podatku VAT do 5 proc. dla wybranych branż, znaczne podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz likwidację tzw. podatku Belki.

Platforma Obywatelska chce także odwrócenia niektórych rozwiązań wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy oraz uchwalenia tzw. ustawy naprawczej związanej z sytuacją przedsiębiorstw w dobie pandemii koronawirusa.

Konfederacja była pierwsza

Do pomysłów Platformy Obywatelskiej odniósł się w mediach społecznościowych Artur Dziambor. Polityk Konfederacji skupił się na propozycji zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Jak proponuje PO miałaby ona zostać podniesiona do poziomu 10 tys. złotych. Jak jednak wskazuje Dziambor, jego partia już 1,5 roku temu proponowała wprowadzenie takiego rozwiązania. Co więcej, propozycja Konfederacji znacznie przewyższa tę przedstawioną przez partię Borysa Budki.

"Platforma Obywatelska zaproponowała kwotę wolną od podatku na poziomie 10.000zł. #Konfederacja zawstydziła Platformę, od 1,5 roku mówi o kwocie wolnej w wysokości 12-krotności najniższej krajowej, dziś to 33.600zł. Projekt ustawy czeka na podpisy posłów w Sejmie w pokoju 126" – napisał poseł.

Poseł nie poprzestał jednak tylko na ocenie propozycji gospodarczych PO. Dziambor zakpił również z postulatów przedstawionych swego czasu przez lidera ludowców.

"W. Kosiniak-Kamysz zaproponował kwotę wolną od podatku na poziomie 30.000zł. #Konfederacja zawstydziła Kosiniaka-Kamysza, od 1,5 roku mówi o kwocie wolnej w wysokości 12-krotności najniższej krajowej, dziś to 33.600zł. Projekt ustawy czeka na podpisy posłów w Sejmie w pokoju 126" – pisze polityk.

"Szach-mat"

Mimo wszystko, polityk Konfederacji jest jednak zadowolony z faktu, że jego koledzy z innych partii dostrzegli potrzebę zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Dziambor uważa, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby zaszachować PO i zrealizować jej postulat dotyczący tej kwestii.

"Ale w sumie to dobrze, że część opozycji wreszcie zauważyła, że coś takiego jak kwota wolna od podatku istnieje. Propozycja PO jest w sumie tak mizerna, że @pisorgpl mógłby te 10.000zł przegłosować nawet na następnym posiedzeniu. To byłby bardzo ciekawy szach-mat" – stwierdził na Twitterze.

