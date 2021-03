Czeka nas nawet o 60 proc. więcej zakażeń niż jesienią? Szokujące słowa prof. Horbana

W programie w TVN24 przedstawił scenariusze epidemii, które mogą urzeczywistnić się w Polsce. – Które będą zrealizowane? Tego nie wiemy – przyznał.

– Stoimy przed faktem znacznego wzrostu zachorowań – stwierdził. Jednak w jego opinii na tyle "przećwiczyliśmy drugą falę", że "trzecia powinna przejść łagodniej".

Pierwszym z prognozowanych przez prof. Horbana scenariuszy jest ten "łagodniejszy i optymistyczny". – To jest taki, że będziemy mieli mniej więcej do wysokości fali jesiennej, czyli maksymalnie 20 parę tysięcy osób dziennie – mówił.

Pesymistyczny scenariusz

Drugi wariant prezentuje się zdecydowanie gorzej.

– Wersja pesymistyczna, nie chcę powiedzieć, że realistyczna jest taka, że będziemy mieli pięćdziesiąt, sześćdziesiąt procent więcej zakażeń, dlatego że wirus namnaża się łatwiej, w związku z tym podatność społeczeństwa jest większa, więcej osób zacznie chorować. Na plus należy zaliczyć to, że jednak część osób już to przechorowała – powiedział.

Zdaniem doradcy premiera, "należy się zdecydowanie liczyć" ze scenariuszem, który przewiduje pięćdziesiąt procent więcej zakażeń niż na jesieni i "przygotować się" na niego.

