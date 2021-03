Najnowsze informacje Ministerstwa Zdrowia. Niska liczba zgonów

4 786 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem dotyczy województw: mazowieckiego (1051), pomorskiego (643), śląskiego (373), dolnośląskiego (352), kujawsko-pomorskiego (336), podkarpackiego (335), małopolskiego (282), wielkopolskiego (202), warmińsko-mazurskiego (197), łódzkiego (186), świętokrzyskiego (180), zachodniopomorskiego (139), lubuskiego (117), podlaskiego (104), lubelskiego (97), opolskiego (84).

Jak dodaje resort, 108 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 w ostatniej dobie zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 18 osób.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem to już 1 711 772. Dotychczas zmarły 43 793 osoby.

Niedzielski: Nie ma powodu do optymizmu

O aktualną liczbę zakażeń szef MZ pytany był w poniedziałek na antenie Radia Plus.

– Mamy blisko 4,8 tys. (nowych przypadków – PAP), co oznacza, że jest to 900 przypadków nowych więcej niż tydzień temu – odparł szef MZ. Jak dodał, oznacza to, ze dynamika wzrostu zakażeń wynosi ok. 20-25 proc.

– To absolutnie nie jest jeszcze czas, żeby mieć jakiekolwiek powody do optymizmu, trzeba spodziewać się, że w tym tygodniu wzrosty będą kontynuowane. W tej chwili jesteśmy na takim średnim poziomie tygodniowym 10 tys. przypadków i będziemy obserwowali, co będzie się działo w tym tygodniu – powiedział Niedzielski.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 099 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej zanotowano w woj. mazowieckim, śląskim i pomorskim.

Czytaj też:

Sasin o "nowym ładzie": To plan o wiele bardziej realny niż to, co prezentuje POCzytaj też:

Duży krok ku normalności na SardyniiCzytaj też:

Ceniony dziennik ostrzega: UE grozi spektakularna porażka ws. szczepień