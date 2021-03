Niedzielski informuje o ilości zakażeń. "Nie ma żadnych powodów do optymizmu"

O aktualną liczbę zakażeń szef MZ pytany był w poniedziałek na antenie Radia Plus.

– Mamy blisko 4,8 tys. (nowych przypadków – PAP), co oznacza, że jest to 900 przypadków nowych więcej niż tydzień temu – odparł szef MZ. Jak dodał, oznacza to, ze dynamika wzrostu zakażeń wynosi ok. 20-25 proc.

– To absolutnie nie jest jeszcze czas, żeby mieć jakiekolwiek powody do optymizmu, trzeba spodziewać się, że w tym tygodniu wzrosty będą kontynuowane. W tej chwili jesteśmy na takim średnim poziomie tygodniowym 10 tys. przypadków i będziemy obserwowali, co będzie się działo w tym tygodniu – powiedział Niedzielski.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 099 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej zanotowano w woj. mazowieckim, śląskim i pomorskim.

Horban: Nawet 60 proc. więcej zakażeń niż jesienią

W programie w TVN24 prof. Horban przedstawił scenariusze epidemii, które mogą urzeczywistnić się w Polsce.

Pierwszym z prognozowanych przez prof. Horbana scenariuszy jest ten "łagodniejszy i optymistyczny". – To jest taki, że będziemy mieli mniej więcej do wysokości fali jesiennej, czyli maksymalnie 20 parę tysięcy osób dziennie – mówił.

Drugi wariant prezentuje się zdecydowanie gorzej.

– Wersja pesymistyczna, nie chcę powiedzieć, że realistyczna jest taka, że będziemy mieli pięćdziesiąt, sześćdziesiąt procent więcej zakażeń, dlatego że wirus namnaża się łatwiej, w związku z tym podatność społeczeństwa jest większa, więcej osób zacznie chorować – ocenił doradca premiera.

