Mucha do dziennikarza: Nie namówi mnie pan na to

Przypomnijmy, że na początku stycznia Joanna Mucha zasiliła szeregi Polski 2050. "Rozeszłam się z Platformą w priorytetach, w wyobrażeniu o Polsce. Platforma pozostaje partią skupioną na zwalczaniu PiSu, ja myślę przede wszystkim o Polsce, w której PiS będzie tylko traumatycznym wspomnieniem. Przyłączam się do projektu Polska2050" – twierdziła wówczas posłanka.

Zmiany w Platformie

W obozie PO w ostatnich tygodniach doszło jednak do znacznych zmian. Partia Borysa Budki obiecała m.in. znaczącą liberalizację prawa aborcyjnego. Politycy podczas niedawnej konferencji prasowej zaprezentowali "Pakiet Praw Kobiet".Propozycja zakłada m.in. przywrócenie obowiązującej do październikowego orzeczenia TK przesłanki, a także wprowadzenie możliwości dopuszczenia przerywania ciąży w wyjątkowych sytuacjach, po spełnieniu warunków, do 12. tygodnia.

– Nie wiem czy to jest kwestia mojego odejścia czy to jest kwestia różnych rzeczy, które się dzieją w otoczeniu, ale rzeczywiście widać zmianę w tej chwili w Platformie i bardzo jej kibicuję, bo im bardziej będziemy wszyscy się starać po stronie opozycyjnej o to, żeby odzyskać Polskę z rąk populistów, to tym lepiej dla Polski i tym lepszy wynik osiągniemy, więc nie namówi mnie pan na to, żebym w tej chwili krytykowała moich kolegów – stwierdziła Joanna Mucha w Radiu Plus.

Ruch Hołowni czy PO?

Posłanka porównała podczas rozmowy ruch Hołowni do swojej poprzedniej partii. Jej zdaniem za ruchami PO nie kryją się "prawdziwe emocje".

– Nie mam przekonania i mam wrażenie, że Polacy też coraz mniejsze mają ostatnio przekonanie, że w Platformie za tymi hasłami coś stoi, coś realnego, przeżytego, jakieś takie doświadczenie emocjonalne, jakieś poczucie, że się spotkałem z tym człowiekiem, że z nim rozmawiałem, że zrozumiałem jego argumenty. Natomiast tutaj ten ruch został stworzony, ruch społeczny wokół Szymona Hołowni z ludzi, którzy zajmują się street workingiem, którzy pracują z bezdomnymi, z osobami biednymi, osobami które są wykluczone – mówiła w rozmowie z Jackiem Prusinowskim.

Budka o likwidacji TVP Info: Mamy kilkanaście tysięcy podpisów. Lubecka: Szału nie ma

