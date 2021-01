Mucha podała powód rozstania z PO. Mocny wpis posłanki

W środę Joanna Mucha zasiliła szeregi Polski 2050. Posłanka z Lublina jest kolejnym politykiem PO, który przeszedł do partii Szymona Hołowni.

Polityczny transfer wywołał wiele komentarzy. W mediach spekuluje się również, że transfer Muchy był przyczyną odejścia z Polski 2050 lidera lubelskich struktur tej partii.

Tymczasem Mucha postanowiła zabrać głos w sprawie swoich przenosin do ugrupowania Szymona Hołowni. Polityk zamieściła na Twitterze wpisy, w których tłumaczy powody rozstania z Platformą Obywatelską. Do odejścia miały zmusić ją rozbieżności, co do priorytetów, jakie wyznaczało kierownictwo partii. Mucha pisze wprost, że PO skupia się wyłącznie na "zwalczaniu PiSu".

"Rozeszłam się z Platformą w priorytetach, w wyobrażeniu o Polsce. Platforma pozostaje partią skupioną na zwalczaniu PiSu, ja myślę przede wszystkim o Polsce, w której PiS będzie tylko traumatycznym wspomnieniem. Przyłączam się do projektu Polska2050" – twierdzi Joanna Mucha.

Posłanka w kolejnym wpisie dzieli się także deklaracją ideową, wyznaczają główne kwestie, jakimi chce się zajmować w nowej partii.

"Przyszłość, ekologia, wrażliwość na ludzi - to nas najbardziej łączy. Wchodzę do Polski2050 z jasną deklaracją ideową. Przeczytacie ją poniżej, zapraszam" – napisała.

