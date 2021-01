"Rz": Słynna posłanka PO przejdzie do Hołowni

Decyzja ma zostać ogłoszona podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Jak informują media, tej decyzji nie skonsultowano z lokalnymi działaczami Polski 2050.

W odpowiedzi na przejście Muchy szef lubelskich struktur ugrupowania Jakuba Jakubowski ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska.

"Rok temu dołączyłem do Ekipy Szymona, wiedząc że jestem gotów poświęcić jej część swojego życia. Chciałem pomóc nadawać polskiej polityce nową jakość, wspólnie z tysiącami zwykłych ludzi myślących: „Dość!”, zbudować coś innowacyjnego, zasypać podziały, rozmawiać, zauważać i kumulować dobrą energię. Dziś ta przygoda dobiega końca. Poznałem dziesiątki wspaniałych ludzi ze wszystkich powiatów województwa lubelskiego, ze wszystkich innych województw i z zagranicy. Setki spotkań, tysiące działań, dziesiątki tysięcy wiadomości i miliony myśli o lepszej Polsce. To zostanie ze mną na zawsze! Dziękuję Wam za to. Dzięki Szymon!" – przekazał Jakubowski cytowany przez Onet.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Jacek Bury i Szymon Hołownia wystąpili wspólnie na konferencji prasowej w parlamencie, informując o decyzji senatora o odejściu z PO.

Wcześniej Bury wydał oświadczenie, w którym wyjaśnił, że swoją decyzją chce zamanifestować, że "nie musimy być zakładnikami partii". "Możemy być ludźmi niezależnymi, którzy współpracują z każdym kto stoi po stronie demokratycznej opozycji. Wierzę, że jest to możliwe" – napisał.

