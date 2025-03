OZE, czyli pasożyt?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw zdefiniować, czym jest zdrowy system elektroenergetyczny. Definicja ta jest dość intuicyjna: to system, który płynnie dostosowuje się do chwilowego zapotrzebowania na energię oraz dostarcza ją nieprzerwanie – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Zbudowanie takiego systemu w dużej skali jest ogromnym wyzwaniem, jednak – jak pokazuje doświadczenie – w wielu miejscach na świecie udało się go stworzyć i utrzymać przez długi czas.

Nie ulega wątpliwości, że fundamentem zdrowego systemu są stabilne i elastyczne (w pewnym zakresie) jednostki wytwórcze. Na obecnym poziomie rozwoju technologicznego należą do nich elektrownie cieplne zasilane paliwami kopalnymi (węgiel, gaz, ropa, uran), elektrownie wodne oraz elektrownie na biomasę. Niepodważalnym faktem jest, że systemy elektroenergetyczne oparte na tych technologiach przyczyniły się do bezprecedensowego rozwoju cywilizacyjnego.

Niezdrowa niestabilność