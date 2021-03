Budka o likwidacji TVP Info: Mamy kilkanaście tysięcy podpisów. Lubecka: Szału nie ma

Na początku lutego Platforma Obywatelska poinformowała o uruchomieniu akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie likwidacji TVP Info oraz opłaty abonamentowej.

– W tej chwili to kilkanaście tysięcy podpisów – mówił Borys Budka w Radiu ZET.

– Szału nie ma – skwitowała prowadząca program Beata Lubecka.

– Spokojnie, potrzebne jest 100 tys. i tyle będzie uzbieranych – zapewniał Budka.

– Zwracam uwagę na to, że działamy absolutnie według jasnych zasad. Do czasu otrzymania postanowienia o zarejestrowania komitetu przez marszałek Witek, te działania są wstrzymane – dodawał.

Dopytywany, do kiedy jest czas na zebranie podpisów, stwierdził, że trzy miesiące "od, kiedy pani marszałek Sejmu przyśle nam postanowienie o zarejestrowaniu komitetu".

Tankuje pan na Orlenie? Budka: Preferuję inne stacje ze względu na lepsza kawę

Dopytywany, czy tankuje na Orlenie, Budka stwierdził, że "nie ma z tym problemu", choć "preferuje inne stacje ze względu na lepsza kawę".

– Nie jest winą pracowników stacji Orlenu, że współczesny Dyzma stoi na czele tego koncernu – mówił.

Nie jest ich winą to, że zamiast obniżać ceny paliw, pompuje się zyski tej spółki, po to np. żeby przejmować niezależne media. Nie jest ich winą, że prezes Daniel Obajtek w ostatnich dniach zasłynął z wyjątkowo chamskiego języka. Nie jest ich winą to, że zmieniano przepisy tak, żeby ludzie pokroju Obajtka, oskarżeni w sprawach karnych, mogli byc bez kontroli sądowej oczyszczeni z zarzutów przez polityczną prokuraturę, która podlega Zbigniewowi Ziobrze – podkreślał polityk PO.

– Ziobro i spółka tak zmienili prawo, że bez żadnej kontroli prokurator mógł wycofać akt oskarżenia a potem umorzyć sprawę. Było to potrzebne, by pan Obajtek mógł zajmować bardzo ważne funkcje w spółkach Skarbu Państwa i powiedzieć, że nie był karany – ocenił Budka.

