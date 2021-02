Obajtek o opozycji: Ta złośliwość, to ujadanie. To jest dla mnie niebywałe

– Ta złośliwość, to ujadanie, jak się buduje polski koncern, wieczna krytyka w tym zakresie. Gospodarka ma służyć wszystkim. Ma służyć również następnym pokoleniom. To nasze dobro. Nie ma silnego kraju bez silnej gospodarki – podkreślał Obajtek.

Obajtek: Robimy wszystko, żeby przejąć Lotos i PGNiG

Jak zapowiadał prezes PKN Orlen, kolejne duże przejęcia grupa planuje jeszcze w tym roku.

– Cały czas inwestujemy. Rozwijamy się poprzez inwestycje. To jest łącznie z przejęciami około 10 mld rocznie wydatku, ale również poprzez akwizycję przejęliśmy grupę Energa, grupę Ruch. Dalsze przejęcia chcielibyśmy przeprowadzić i wszystko robimy, by one były przeprowadzone w tym roku, czyli przejęcie Lotosu i PGNiG. To jest dla nas bardzo ważne. Wtedy zapniemy całe łańcuchy wartości. Możemy wtedy optymalizować, a środki z optymalizacji przeznaczyć na kolejne inwestycje – podkreślał.

– Orlen bardzo inwestuje w energetykę zero- i niskoemisyjną i Orlen bardzo mocno inwestuje w sam detal. Lotos ma szansę. Lotos, kiedy nie będzie włączony w grupę Orlen, mogę to z całą stanowczością stwierdzić, że za paręnaście lat będzie miał potężne problemy i przestanie istnieć. To jest ratunek dla Lotosu, by go włączyć w firmę, która jest multienergetyczna – tłumaczył.

Inwestycje na Litwie

Prezes PKN Orlen spotkał się z premier Litwy.

– To spotkanie było bardzo ciepłe, serdeczne. Grunt przygotował pan premier Morawiecki, premier Sasin. Rozmawialiśmy o interesach. Posiadamy rafinerię w Możejkach. To jeden z największych pracodawców na Litwie. Rafineria musi być modernizowana. Muszą być tam duże inwestycje. Rozmawialiśmy właśnie o tych inwestycjach – mówił w TVP Info.

– Jesteśmy bardzo zainteresowani zeroemisyjną energetyką, morskimi farmami wiatrowymi, również na Litwie. Na ten temat również prowadziliśmy rozmowy z panią premier – dodawał.

