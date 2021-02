Fogiel: Nic mi nie wiadomo, żeby Obajtek zamierzał zmieniać fotel szefa Orlenu

– Nic mi nie wiadomo, prezes Obajtek zamierzał zmieniać fotel szefa Orlenu. Myślę, że pięć lat naszych rządów pokazuje, że ewentualne różnice zdań są łagodzone całkiem dobrze, a pan premier Morawiecki sobie całkiem sprawnie radzi – wskazał Radosław Fogiel.

"My zazwyczaj się nie wtrącamy"

Wicerzecznik PiS był także pytany o ewentualne dymisje wiceministrów Porozumienia.

– Oczywiście rekomendacje partii koalicyjnych są niezwykle istotne. My zazwyczaj się nie wtrącamy w to kogo desygnują poszczególne stronnictwa, no ale ta decyzja musi zapaść w gronie Rady Koalicji. Jeszcze się nie spotkała, jeszcze nie było tych rozmów – powiedział.

Gość TVN24 dodał: – Orzeczenie sądu [co do kierownictwa Porozumienia] w żaden sposób nie ma wpływu na decyzje Rady Koalicyjnej. W Radzie Koalicyjnej Porozumienie reprezentował i myślę, że to jest niezmienne, pan premier Gowin. Radę Koalicji tworzą liderzy partii koalicyjnych, czyli pan prezes Jarosław Kaczyński, pan prezes Zbigniew Ziobro i pan prezes Jarosław Gowin.

Chaos w Porozumieniu

Przypomnijmy, że według Adama Bielana i Kamila Bortniczuka, Jarosław Gowin nie jest już prezesem partii. Politycy przekonują, że jego kadencja wygasła 3 lata temu, a zarząd "zapomniał" wybrać nowego przewodniczącego podczas nadzwyczajnego kongresu partii jesienią 2017 roku.

Kolejnym zarzutem przedstawionym przez obu polityków jest ten dotyczący rozszerzenia w październiku 2020 roku zarządu partii. Bielan uważa, że było ono niezgodne ze statutem ugrupowania, w związku z czym nie uznaje on podjętych przez zarząd decyzji za ważne.

