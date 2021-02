"To jakiś ponury żart?". Szef PSL ostro o pomyśle Spurek

Spurek udostępniła w czwartek na Twitterze wpis, w którym można przeczytać, że niemiecki Greenpeace wzywa do całkowitego zakazu reklamy mięsa, analogicznego do tytoniu. Europosłanka entuzjastycznie odniosła się do tego kuriozalnego pomysłu. W piątek postanowiła kontynuować temat proponując "Piątkę dla branży roślinnej".

"1. zakaz reklamy mięsa, mleka, jaj; 2. likwidacja funduszy promocji tych produktów; 3. powołanie funduszu promocji weganizmu; 4. od przedszkola zajęcia „klimat i prawa zwierząt”; 5. 0% VAT na zamienniki mięsa, mleka, jaj" – czytamy w propozycji Spurek. Europosłanka zadeklarowała wsparcie merytoryczne i legislacyjne wszystkim parlamentarzystom, którzy popierają te postulaty. "Zróbmy to dla klimatu, praw człowieka i oczywiście dla praw zwierząt!" – zaapelowała.

Kosiniak-Kamysz: Co następne?

Szef Ludowców nie ukrywa, że uważa te postulaty za absurdalne.

"Europosłanka Zielonych Sylwia Spurek postuluje zakaz reklamy i promocji mięsa, jajek i mleka – najlepszych towarów eksportowych polskiej żywności, marki znanej na całym świecie. To jakiś ponury żart? Co następne, delegalizacja schabowego i kontrole naszych talerzy?" – pisze oburzony Władysław Kosiniak-Kamysz.

