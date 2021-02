Kolejny kuriozalny pomysł Spurek. Bezlitosny komentarz Warzechy

Spurek udostępniła w czwartek na Twitterze wpis, w którym można przeczytać, że niemiecki Greenpeace wzywa do całkowitego zakazu reklamy mięsa, analogicznego do tytoniu. Europosłanka entuzjastycznie odniosła się do tego kuriozalnego pomysłu. Dziś postanowiła kontynuować temat proponując "Piątkę dla branży roślinnej".

"1. zakaz reklamy mięsa, mleka, jaj; 2. likwidacja funduszy promocji tych produktów; 3. powołanie funduszu promocji weganizmu; 4. od przedszkola zajęcia „klimat i prawa zwierząt”; 5. 0% VAT na zamienniki mięsa, mleka, jaj" – czytamy w propozycji Spurek.

Europosłanka zadeklarowała wsparcie merytoryczne i legislacyjne wszystkim parlamentarzystom, którzy popierają te postulaty. "Zróbmy to dla klimatu, praw człowieka i oczywiście dla praw zwierząt!" – zaapelowała.

Propozycje Spurek bezlitośnie skomentował publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha. "Ja proponuję '1 dla kandydatów do PE': 1. Obowiązkowe badanie psychiatryczne" – napisał na Twitterze.

Czytaj też:

"Pogardliwa retoryka". Spurek zrugała Owsiaka: To niedopuszczalneCzytaj też:

Warzecha: Im dłużej będą restrykcje, tym bardziej PiS będzie tracić