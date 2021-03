Tusk krytykuje Obajtka. Celna riposta prezesa Orlenu

"Gazeta Wyborcza" opublikowała w ostatnim tygodni materiał o "taśmach Obajtka". "Daniel Obajtek jako wójt Pcimia chciał wykończyć firmę swojego wuja, u którego wcześniej pracował. Kierował z tylnego siedzenia konkurencyjną spółką, choć jako samorządowiec nie mógł tego robić, a potem skłamał w tej sprawie przed sądem. Dowodzą tego nagrania rozmów Obajtka" – podano w artykule na portalu wyborcza.pl.

Ostre słowa o prezesie Orlenu

Do afery z nagraniami rozmów prezesa Orlenu odniósł się w programie "Fakty po Faktach" były premier Donald Tusk.

– Jakkolwiek bulwersujące są niektóre sformułowania jakich pan Obajtek używa na tych nagranych rozmowach, to jednak dużo poważniejszą sprawą jest to czy on, ale także wielu innych mianowanych przez PiS i Kaczyńskiego najwyższych urzędników państwowych, prezesów spółek, telewizji etc., czy ma podstawowe kwalifikacje nie tylko etyczne, o tym zawsze można dyskutować, ale też merytoryczne – mówił polityk.

– Bo problem z panem prezesem Obajtkiem jest taki i to nie jest tylko moja opinia, że ja bym zastanawiał się czy zlecić panu Obajtkowi prowadzenie stacji benzynowej, a nie Orlenu – dodał Tusk.

W reakcji na wypowiedzi byłego premiera, prezes Orlenu zwrócił się do polityka na Twitterze.

"Nawiązując do Pana wystąpienia w "Faktach po Faktach" pragnę przypomnieć, że Orlen w ciągu ostatnich 5 lat wypracował 26,2 mld zł zysku. W czasie 8 lat rządów PO-PSL było to łącznie 2,9 mld zł. Natomiast na inwestycje wydajemy 3x więcej niż za Pana rządów. Spokojnego wieczoru" – skwitował występ polityka Obajtek.

Czytaj też:

"Szczególna logika opozycji". Prof. Zybertowicz o ataku na Obajtka