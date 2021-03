Mesjasz, który nawalił

Polska Okrągłego Stołu była (i w dużym stopniu pozostaje) krajem świętych bez żywotów. Z jednej strony w jej dyskursie medialnym ogromną rolę odgrywały „autorytety”, podniesione omalże do rangi instytucji ustrojowej i eksploatowane aż do kompletnego zdewaluowania samego pojęcia. Z drugiej – ludzie funkcjonujący w tej roli nie mieli biografii. Stawiano ich za wzór i używano ich opinii jako rozstrzygającego argumentu, uzasadniając tę szczególną pozycję „autorytetów” ich wspaniałą przeszłością – ale jednocześnie usilnie zniechęcano historyków czy nawet dziennikarzy do bliższego przyglądania się jej.