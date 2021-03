Błachowicz obronił mistrzowski pas. Po walce padło nazwisko kolejnego rywala

Błachowicz, który jest mistrzem UFC w walce półciężkiej, tym razem zmierzył się z dotąd niepokonanym w MMA mistrzem wagi średniej. Nigeryjczyk Adesanya jest uznawany przez wielu komentatorów za jednego z najlepszych zawodników w tzw. stójce.

Przebieg walki

Obaj zawodnicy zaczęli spokojnie, wyraźnie badając dyspozycję przeciwnika. Zarówno Nigeryjczyk jak i Polak kilka razy wyprowadzili celne kopnięcia. Błachowicz starał się stosować kombinacje, ale jego rywal skutecznie unikał ciosów.

Druga runda to więcej ciosów po obu stronach. Polak trafił rywala prawym. Nigeryjczyk odpowiadał low kickami oraz wysokimi kopnięciami, które jednak skutecznie bronił Błachowicz.

W kolejnej rundzie Polak na chwilę obalił przeciwnika, jednak nie udało mu się założyć skutecznego duszenia. To podziałało mobilizująco na Adesanya, którzy przyśpieszył i kilkukrotnie trafił rywala.

W czwartek rundzie Nigeryjczyk ponownie został obalony. Błachowicz kontrolował walkę i bił rywala krótkimi ciosami na głowę.

Ostatnia runda również należała do Polaka, który znów obalił Nigeryjczyka i wyprowadził kilka celnych ciosów. Sędziowie nie mieli wątpliwości co do werdyktu. Błachowicz pokonał Adesanyę (49-46, 49-45, 49-45).

Po walce szczęśliwy Polak podał nazwisko kolejnego rywala. – Teraz dostanę Glovera Teixeirę – powiedział Błachowicz. Teixeira to 41-letni Brazylijczyk, który zwyciężył w pięciu kolejnych walkach z rzędu, w tym cztery razy przez nokaut.

Legendarna polska siła

Pod koniec września ubiegłego roku Błachowicz osiągnął największy sukces w karierze zdobywając, jako pierwszy Polak w historii, mistrzowski pas federacji UFC.

Podczas zawodów w Abu Zabi na gali UFC 253 Błachowicz wygrał w drugiej rundzie z Amerykaninem Dominickiem Reyesem. Był to pojedynek o wakujący tytuł wagi półciężkiej (93 kg).

