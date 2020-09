"Legendarna polska siła". Triumf Jana Błachowicza

W niedzielę nad ranem w Abu Zabi na gali UFC 253 Błachowicz wygrał w drugiej rundzie z Amerykaninem Dominickiem Reyesem. Był to pojedynek o wakujący tytuł wagi półciężkiej (93 kg).

"Legendarna Polska siła!🇵🇱 Książę Cieszyna! To zachwyty, które rozbrzmiewają dzisiaj w świecie mieszanych sztuk walki po kosmicznym zwycięstwie polskiego czempiona Jana Błachowicza. Polak po prostu rozniósł faworyzowanego rywala i został mistrzem świata federacji UFC" – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Jan Błachowicz jako pierwszy polski zawodnik zdobył pas mistrzowski prestiżowej organizacji Ultimate Fighting Championship w mieszanych sztukach walki. "Brawo! Jan Błachowicz został mistrzem w wadze półśredniej UFC 253. Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!" – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

"Reyes chciał szybko rzucić się na Błachowicza od początku drugiej rundy, jednak na niewiele się to zdało. Polak przejął inicjatywę, a po chwili jego ciosy rozbiły Amerykanina, przy okazji łamiąc mu nos. Po jednym z piekielnych lewych sierpowych jego rywal zaczął padać na deski, co wykorzystał Błachowicz: od razu ruszył na Reyesa, by zakończyć pojedynek serią ciosów z góry" – relacjonuej serwis sport.pl.