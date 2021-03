Dworczyk: W II kwartale otrzymamy ok. 15 milionów szczepionek

– Jutro zaczynają się zapisy grupy seniorów mających 69 lat. Czyli wszystkie osoby z rocznika 1952. Jutro od 6:00 rano mogą zapisywać się, rejestrować na konkretne terminy szczepień – mówił podczas briefingu prasowego we Wrocławiu Michał Dworczyk.

– Te wszystkie osoby będą szczepionką firmy AstraZeneca w ponad 6 tysiącach punktów na terenie całego kraju – tłumaczył dalej szef KPRM.



Dostawy szczepionek dla Polski

Dworczyk mówił także o planowanych dostawach szczepionek do Polski. – Otrzymaliśmy deklaracje od producentów szczepionek, które pozwalają nam oczekiwać, że w kwietniu, maju i czerwcu, czyli w II kwartale, otrzymamy łącznie około 15 milionów szczepionek – poinformował szef KPRM.

– Z tego 2,5 miliona to będą szczepionki firmy Johnson&Johnson, czyli szczepionki jednodawkowe. To spowoduje, jeżeli producenci wywiążą się ze swoich deklaracji, to spowoduje bardzo znaczące przyspieszenie programu szczepień w Polsce – tłumaczyła Dworczyk.

– Cieszymy się z tego, przygotowujemy się do tego. Punkty szczepień będą dostawały od końca tego tygodnia już informacje szczegółowe, które będą pozwalały na przygotowanie się do zwiększenia przepustowości punktów szczepień – dodał polityk.

Szef KPRM poinformował także, że dzisiaj przewodnicząca KE Ursula von der Leyen kontaktowała się z premierem Mateuszem Morawieckim, informując o dodatkowych dostawach szczepionki firmy Pfizer. Mają one mieć miejsce jeszcze w marcu.

– Z tych dodatkowych dostaw do Polski w ostatnim tygodniu marca powinno trafić dodatkowe 335 tysięcy szczepionek – stwierdził Dworczyk.

