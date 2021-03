Ministerstwo podjęło ważną decyzję. Chodzi o łóżka dla pacjentów z COVID-19

Andrusiewicz pytany w rozmowie z portalem Onet.pl o przygotowanie szpitali tymczasowych do trzeciej fali pandemii koronawirusa zaznaczył, że te lecznice, które zostały uruchomione na jesieni ub.r. odtwarzają obecnie swoje bazy łóżkowe, natomiast te, które były pasywne, zaczynają działać.

– Zwracam uwagę na województwa mazowieckie i kujawsko-pomorskie. Tam zajętość łóżek jest na poziomie ok 78 proc. W województwie mazowieckim, w tym w dużej części w Warszawie, będzie w najbliższym czasie 485 dodatkowych łóżek, w województwie kujawsko-pomorskim 205 łóżek. W najbliższych dniach to będzie ok 1,5 tys. dodatkowych łóżek w całej Polsce – poinformował.

Szpitale tymczasowe w Polsce

Dodał, że na Mazowszu działalność rozpoczynają szpitale tymczasowe w Ostrołęce, Radomiu oraz szpital resortu obrony narodowej na warszawskim Okęciu. Wskazał, że bazę łóżkową poszerza również szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym.

Andrusiewicz podał, że także szpital tymczasowy w Gdańsku uruchamia kolejne segmenty, by zwiększyć swoja bazę łóżkową.

Nowe zakażenia

W środę o godzinie 10.30 Ministerstwo Zdrowia podało dokładne dane dotyczące nowych zakażeń.

17 260 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (2596), śląskiego (2452), małopolskiego (1497), wielkopolskiego (1358), warmińsko-mazurskiego (1272), pomorskiego (1207), dolnośląskiego (1047), łódzkiego (1022), podkarpackiego (976), kujawsko-pomorskiego (946), lubelskiego (616), podlaskiego (518), zachodniopomorskiego (478), lubuskiego (413), świętokrzyskiego (338), opolskiego (250) – podaje resort zdrowia.

Resort podał także, że z powodu COVID-19 zmarło 89 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 309 osób.

Wczoraj resort zdrowia informował o 9 954 nowych przypadkach koronawirusa oraz 282 ofiarach śmiertelnych zakażenia.

