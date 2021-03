Rzecznik MZ: W przypadku trzeciej fali może zabraknąć lekarzy. To realne zagrożenie

Wojciech Andrusiewicz tłumaczył w rozmowie z TVN24 zalecenia NFZ dotyczące ograniczenia świadczeń wykonywanych planowo.

Jak tłumaczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia, chodzi o przypadki, "w których przesunięcie operacji, przesunięcie zabiegu, nie rodzi konsekwencji zdrowotnych, a tym bardziej nie rodzi konsekwencji zagrożenia życia, by takie operacje móc przełożyć".

– Ale podkreślam, decyduje tu indywidualnie lekarz, w przypadku indywidualnego pacjenta. Na pewno do zagrożenia życia ani pogorszenia stanu zdrowia nie może dojść – podkreślił.

– Przede wszystkim kierujemy się tutaj ratowaniem życia pacjentów covidowych, ale oczywiście szczególnie zwracamy uwagę na choroby kardiologiczne czy onkologiczne, gdzie to leczenie i diagnostyka muszą się odbywać na bieżąco – dodał rzecznik resortu zdrowia.

Andrusiewicz: Istnieje realne zagrożenie, że zabraknie personelu

W TVN 24 rzecznik resortu zdrowia tłumaczył także, jak wydane przez NFZ zalecenia mogą przekładać się na obecną sytuację epidemiczną.

– W Polsce sprzętu nie brakuje, łóżek nie brakuje. Istnieje realne zagrożenie, że w przypadku wysokiej trzeciej fali, może brakować personelu. To jest nasza największa troska, żeby w Polsce nie zabrakło personelu. A żeby go nie zabrakło, musimy mieć możliwość kierowania go właśnie do pacjentów covidowych – powiedział.

"Mamy wznoszącą trzecią falę"

Jak zaznaczył Wojciech Andrusiewicz, mamy obecnie do czynienia ze "wznoszącą trzecią falą".

– To nie jest tak, że nam w tej chwili brakuje łóżek covidowych, to nie jest tak, że już nam w tej chwili brakuje personelu do leczenia pacjentów covidowych, ale przygotowujemy się na różne możliwe scenariusze. I przygotowując się na możliwość dalszych wzrostów zajętości łóżek, musimy być przygotowani pod kątem personelu, który możemy skierować do obsługi pacjentów covidowych. Po to między innymi wydawane jest to zalecenie – tłumaczył.

Rzecznik MZ: Do 20 tys. zakażeń dziennie w tym tygodniu

Pytany o szacunki Ministerstwa Zdrowia dotyczące zakażeń w tym tygodniu, stwierdził, ze spodziewają się dziennych wyników na poziomie 18 do 20 tysięcy, ze średnią tygodniową 15 - 15,5 tysiąca.

