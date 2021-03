Sprawne szczepienia w DPS-ach. Maląg: Ponad 90 proc. pensjonariuszy po drugiej dawce

Szefowa MRiPS pytana była we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia o to, jak przebiegają szczepienia przeciw COVID-19 w domach pomocy społecznej, czy zostały już one zakończone.

Szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej i pracowników DPS-ów rozpoczęły się 18 lutego.

"Proces przebiega bardzo sprawnie"

– Ten proces rzeczywiście bardzo sprawie został przeprowadzony – oceniła Maląg. – Sytuacja dzisiaj w DPS-ach (...) jest taka, że mamy zaszczepionych już drugą dawką ponad 90 proc. mieszkańców DPS-ów. Ci, którzy nie są zaszczepieni, to wynika to z ich sytuacji, czy zdrowotnej, że nie zostali na dany moment zakwalifikowani – poinformowała Maląg.

– Również pracownicy, którzy zadeklarowali chęć zaszczepienia, są zaszczepieni drugą dawką – dodała.

W DPS-ach choruje 1/10 pensjonariuszy

Minister rodziny i polityki społecznej poinformowała, że na 824 domy pomocy społecznej "osób chorych mamy jedną dziesiątą, to 64 osoby z mieszkańców, które są aktywnie chore". – Sytuacja jest pod kontrolą – wskazała.

Co ze szczepieniami opiekunów najmłodszych?

Maląg odniosła się też do pytań o przebieg szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz pracowników placówek pieczy zastępczej. Zapisy na szczepienia dla nich ruszyły 8 lutego, a same szczepienia 12 lutego.

Poinformowała, że z tej grupy uprawnionych do szczepienia zgłosiło się około 70 proc. – Trwają szczepienia. W tym tygodniu będą się już kończyły. Ta grupa jest szczepiona razem z nauczycielami – powiedziała minister.

– Cieszymy się przede wszystkim tym dużym zainteresowaniem, dzięki czemu normalnie będą mogły funkcjonować placówki opieki nad dziećmi do lat trzech, co jest bardzo ważne, aby rodzice mogli swoją pracę zawodową wypełniać, aby mieli zapewniony spokój. Dlatego też ta grupa jest dla nas wyjątkowo ważna, dla normalnego funkcjonowania i powrotu do normalności – dodała Maląg.

