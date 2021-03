Brak obostrzeń? Müller: Mielibyśmy 60 tys. zachorowań dziennie

– Gdybyśmy w ogóle znieśli obostrzenia, to sytuacja mogłaby wyglądać jak w Portugalii. Kilka tygodni temu w tym kraju doszło do takiej liczby zachorowań, że – w przeliczeniu na liczbę mieszkańców Polski – byłoby to u nas 55-60 tys. zachorowań dziennie – mówił w Programie 1 Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller.

– Obostrzenia, regulacje ograniczają zasięg epidemii. Dzięki temu możemy uratować więcej osób, które mogłyby się zarazić, a w konsekwencji również umrzeć – tłumaczył rzecznik rządu.

Müller zapowiedział też, że rząd nadal będzie stosował regionalne kryterium przy analizach dotyczących obostrzeń.

Ponad 17 tys. zajętych łóżek covidowych

Müller podkreślił, że "szpitale rezerwowe są uruchamiane na pełnych obrotach".

– Tak, aby mogły przyjąć osoby, które potrzebują pomocy. Mamy ponad 17,3 tys. zajętych łóżek – w sumie dostępnych jest 26,9 tys. Cała baza szpitalna może być zwiększona do 38 tys. – poinformował.

"Szukamy wszelkich alternatyw"

Rzecznik rządu odniósł się także do tematu dostaw szczepionek do Polski.

– W tej kwestii jesteśmy zależni od tego, jak wyglądają możliwości produkcyjne firm dostarczających preparat. Aktualnie kilka największych firm w Europie ma ograniczone możliwości dostaw. Szukamy wszelkich alternatyw, muszą być one jednak bezpieczne – stwierdził.

– Liczymy, że wystarczą europejskie dostawy – dodawał.

Koronawirus w Polsce

W poniedziałek resort zdrowia poinformował, że badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 6170 osób, 32 chorych zmarło. Od marca ub.r. wykryto ponad 1,8 mln przypadków i zanotowano ponad 45,3 tys. zgonów.

