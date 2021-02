Przerwana konferencja polityków KO. "Chciałem sprostować, bo posłowie wprowadzają w błąd"

Joński i Szczerba kontrolowali spółkę PL.2012+, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Podczas konferencji po zakończeniu kontroli posłowie przedstawili swoje zarzuty. Głównym z nich jest, jak twierdzą, nieuzasadniony wzrost kosztów generowanych przez szpital.

Podczas ubiegłotygodniowego spotkania z Michałem Dworczykiem, szefem KPRM, posłowie otrzymali informację, że koszty przygotowania szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym to ok. 18 mln zł. Politycy stwierdzili jednak, że według informacji uzyskanej przez nich w czwartek wynika, że koszty te urosły do 29 mln zł w ciągu tygodnia.

– Naszym rodakom należą się informacje, na co idą ich pieniądze i takie pytanie stawiamy dziś premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – powiedział podczas konferencji przed Stadionem Narodowym Dariusz Joński.

"Posłowie wprowadzają w błąd"

W pewnym momencie do przemawiających posłów opozycji podszedł Włodzimierz Dola, prezes spółki PL.2012+.

– Chciałem sprostować nieprawdziwe informacje, którymi posłowie wprowadzają opinię publiczną w błąd – powiedział Dola.

Jego zdaniem wątpliwości posłów dotyczące skali kosztów przystosowania stadionu do przyjmowania pacjentów wynikają z tego, że posłowie "niedokładnie czytają dokumenty, które dostają”. Wspomniane 18 mln złotych to koszt adaptacji infrastruktury Stadionu Narodowego do potrzeb szpitala, a 29 mln złotych to kwota łączna za adaptację i funkcjonowanie szpitala tymczasowego.

Oświadczenie spółki

W internecie pojawiło się również oświadczenie spółki PL.2012+, wyjaśniające zarzuty posłów opozycji.

"W trakcie konferencji prasowej zorganizowanej przez Posłów Michała Szczerbę i Dariusza Jońskiego w dniu 4 lutego 2021 roku posłowie przedstawili dane dotyczące dotychczasowych kosztów adaptacji i funkcjonowania szpitala tymczasowego na terenie stadionu PGE Narodowy. Informacje podawane przez Posłów zostały przedstawione w sposób wprowadzający opinię publiczną w błąd w kwestii racjonalności decyzji i zarządzania procesem budowy oraz funkcjonowania szpitala tymczasowego" – czytamy w oświadczeniu.

W dokumencie potwierdzono informacje przekazane podczas konferencji Jońskiego i Szczerby. Kwota 18 mln złotych to koszt adaptacji stadionu na potrzeby szpitala. Z kolei 11 mln złotych kosztowało funkcjonowanie Szpitala Narodowego.

