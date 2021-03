W Polsce wykonano ponad 4,2 mln szczepień

Z rządowych danych wynika, że w Polsce podano już 4 229 118 dawek szczepionki: pierwszą dawkę 2 741 651 razy, a drugą – 1 487 467. Do Polski trafiło 5 194 430 dawek szczepionek, w tym do punktów szczepień – 4 783 400. Zaszczepiono ponad 2,8 mln kobiet i blisko 1,4 mln mężczyzn.

Narodowy Program Szczepień

Od czwartku ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 69 lat. Potrwają trzy dni. Szczepienie rozpocznie się w poniedziałek 22 marca. Można rejestrować się przez infolinię 989, e-Rejestrację, w punkcie szczepień lub wysyłając SMS-a. W czwartek pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk poinformował, że ponad 100 tys. osób w wieku 69 lat otrzymało termin szczepienia przeciw COVID-19.

UE dopuściła szczepionkę Johnson&Johnson

Wczoraj Komisja Europejska dopuściła do obrotu na terytorium UE szczepionkę przeciw COVID-19 firmy Johnson&Johnson. Z informacji uzyskanych przez PAP w środę od prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego wynika, że można się spodziewać pierwszych dostaw tej szczepionki do Polski w drugiej połowie kwietnia. W drugim kwartale do Polski ma trafić ok. 2,5 mln dawek tego preparatu.

Producent szacuje, że szczepionka utrzyma swoje właściwości przez dwa lata przechowywania w temperaturze minus 20 st. C, z czego przez co najmniej trzy miesiące może być przechowywana w temperaturze 2-8 st. C.

Cztery szczepionki w UE

Szczepionka ta jest czwartym preparatem dopuszczonym przez KE do obrotu w UE. Na rynku unijnym dopuszczone były tej pory preparaty firm Pfizer i BioNTech (o nazwie Comirnaty), firmy Moderna i AstraZeneca – one również są używane w Polsce.

Na świecie podano już ponad 300 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19.

