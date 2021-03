Kiedy dzieci wrócą do szkół? Czarnek: Ten termin pozostaje realny

– Monitorujemy sytuację w szkołach. Pandemia koronawirusa zmusza nas do tego, żeby w czterech województwach przejść z trybu nauki stacjonarnej na naukę hybrydową – powiedział w Polsat News Przemysław Czarnek. Jak dodał, "statystyki w szkołach są bardzo dobre": – Specjaliści twierdzą jednak, że ten ruch okołoszkolny, związanym m.in. z dojazdem dzieci do szkół, powoduje większe zagrożenie pandemiczne w tych czterech województwach.

– Nauczyciele i dyrektorzy szkół widzieli już wcześniej jaki będzie system – zapewnił. Pytany przez prowadzącego program, co stoi na przeszkodzie żeby dzieci i nauczyciele mogli wrócić do szkół, stwierdził, że jest to "trzecia fala pandemii koronawirusa w całej Polsce i wskaźniki zakażeń, które chwilowo były powyżej 20 tysięcy".

– O tym, kiedy będziemy mogli wracać do nauki stacjonarnej, decydują epidemiolodzy i wirusolodzy. My jesteśmy przygotowani na to, żeby kierować dzieci do szkół, ale dopiero w sytuacji, kiedy pozwoli na to pandemia koronawirusa – stwierdził minister.

Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wydłużające do 28 marca naukę zdalną uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Rozporządzenie wprowadza też naukę w trybie hybrydowym dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w czterech województwach. Chodzi o nowelizację rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

