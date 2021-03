Ważna deklaracja Dworczyka. Dotyczy szpitali tymczasowych

Dworczyk opublikował na Twitterze informację o liczbie zajętych łóżek w 22 szpitalach tymczasowych. Podano w niej, że najwięcej łózek przygotowano w Szpitalu Narodowym w Warszawie (z 276 łóżek zajęte są 242), Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze (170 łóżek, z czego 88 zajętych) i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (160 łóżek, 103 zajęte). Najmniejszym szpitalem tymczasowym jest placówka w Krynicy, gdzie przygotowano 28 łóżek, obecnie nie przebywa tam żaden pacjent.

"Jak wynika z poniższych statystyk, szpitale tymczasowe w obecnej sytuacji spełniają swoją rolę. Jesteśmy gotowi, by w razie konieczności zwiększać liczbę dostępnych miejsc. Apelujemy o wyłączenie pandemii poza nawias sporu politycznego" – napisał szef KPRM.

Mateusz Morawiecki o szpitalach tymczasowych

Również szef polskiego rządu odniósł się w piątek do kwestii szpitali tymczasowych. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych bronił decyzji o ich utworzeniu oraz zaapelował do opozycji, aby przeprosiła za bezpardonowe ataki na osoby zarządzające szpitalami tymczasowymi i pracujące w nich.

"Były i nadal są one mocno krytykowane przez opozycję - że to niepotrzebny wydatek, że stoją puste, a środki i lekarzy można skierować gdzie indziej. Myślę, że wiele osób powinno teraz dokonać refleksji i powiedzieć: "przepraszam". Teraz widać, że ostrożność i zapobiegliwość to właściwa taktyka - szpitale tymczasowe są niezbędne i działają tak, jak przewidywaliśmy. Spełniają swoją funkcję - ratują życie Polaków" – pisał szef polskiego rządu

Szpitale tymczasowe w Polsce

Portal DoRzeczy.pl dotarł do pełnej listy szpitali tymczasowych w Polsce. Według niej obecnie działają 22 spośród 38 tego typu placówek.

Z kolei politycy opozycji krytykują inicjatywę budowania szpitali tymczasowych i wskazują, że koszty ponoszone przez budżet państwa na ich funkcjonowanie są niewspółmierne do korzyści. M.in. na początku lutego 2021 roku posłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba kontrolowali szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym.



