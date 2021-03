Mocny wpis premiera: Wiele osób powinno powiedzieć: przepraszam

"Mija rok epidemii, która według domorosłych ekspertów i krytyków naszych działań "miała trwać dwa tygodnie" a wirus wciąż potrafi zaskoczyć największe autorytety medyczne. Żałuję, że nie udało się wyjąć epidemii poza nawias sporów politycznych – napisał Morawiecki na Facebooku.

"W obliczu wielkich wyzwań trzeba mieć odwagę i stosować narzędzia oraz podejmować decyzje, które w danym momencie są trudne i mogą wydawać się niepotrzebne lub niezrozumiałe dla większości opinii publicznej" – podkreślił szef rządu.

Według niego, szpitale rezerwowe to "jedna z takich decyzji, którą (w odróżnieniu od naszych przeciwników) podjęliśmy nie w oparciu o polityczną kalkulację i PR, ale mając na celu ochronę zdrowia i życia Polaków". "Bez względu na koszty" – zapewnił.

"Były i nadal są one mocno krytykowane przez opozycję - że to niepotrzebny wydatek, że stoją puste, a środki i lekarzy można skierować gdzie indziej. Myślę, że wiele osób powinno teraz dokonać refleksji i powiedzieć: "przepraszam". Teraz widać, że ostrożność i zapobiegliwość to właściwa taktyka - szpitale tymczasowe są niezbędne i działają tak, jak przewidywaliśmy. Spełniają swoją funkcję - ratują życie Polaków" – podkreślił szef rządu.

Portal DoRzeczy.pl dotarł do pełnej listy szpitali tymczasowych w Polsce. Według niej obecnie działają 22 spośród 38 tego typu placówek.

Z kolei politycy opozycji krytykują inicjatywę budowania szpitali tymczasowych i wskazują, że koszty ponoszone przez budżet państwa na ich funkcjonowanie są niewspółmierne do korzyści. M.in. na początku lutego 2021 roku posłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba kontrolowali szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym.

