Senator PiS o sprawie Obajtka: Pojawiają się wątpliwości

Senator PiS Jan Maria Jackowski był pytany w Radiu Plus, czy prezes Orlenu jest ciągle nadzieją obozu Zjednoczonej Prawicy, czy raczej problemem.

– Przez lata był traktowany jako nadzieja Prawa i Sprawiedliwości, jako menadżer, który umie łączyć talenty biznesowe z zaangażowaniem, nazwijmy to, patriotycznym i budowaniem mocnej pozycji gospodarczej Polski, tak był przedstawiany i tak się też kreował. Natomiast w świetle ostatnich doniesień rzeczywiście pojawiają się wątpliwości – stwierdził polityk.

– Najlepiej by było gdyby sam prezes Obajtek w tej chwili wyjaśnił te wszystkie nieprawidłowości, zarzuty, te twierdzenia, że to są manipulacje. Nie oczekuję osobistego wystąpienia, ale przecież kwestia, która może być tutaj podstawą do miarodajnych opinii, to są oświadczenia majątkowe. Nie mamy dostępu, to znaczy opinia publiczna nie ma dostępu do tych oświadczeń majątkowych. Być może wszystko jest w porządku i cała ta burza jest burzą w szklance wody – ocenił Jackowski.

Jackowski: Kwestie majątkowe Obajtka powinny być jawne

– Formalnie nie jest osobą publiczną, ale z punktu widzenia wpływu na otaczającą rzeczywistość na pewno jest osobą publiczną i kwestie związane z jego osobistym majątkiem powinny być jawne dla opinii publicznej – ocenił polityk PiS.

– Gdyby byk był wzięty za rogi, od razu zostałyby położone karty na stole, wykazano by, że to przecież są zarzuty bezpodstawne, wszystko jest w porządku, to sądzę, że bylibyśmy obecnie w innym momencie debaty. Natomiast poprzez taką sytuację, że wpierw twierdzono, że to odgrzewane kotlety, w tej chwili różne wypowiedzi z obozu rządzącego są, właściwie do końca nie wiadomo, czy już jest to obrona prezesa Obajtka jak niepodległości, czy już taka mniejsza obrona, bo tutaj zniuansowane są te wypowiedzi w zależności, co kto mówi. To wszystko razem niewątpliwe osłabia jego pozycję – dodawał.

Jackowski: Następuje ekonomizacja PiS

Senator Jackowski ocenił w Radiu Plus, że w PiS-e następuje proces "ekonomizacji partii".

– W standardach w życiu publicznym potrzebne są klarowne zasady. Jesteśmy świadkami procesu, który trudno nie określić mianem ekonomizacji partii. Nawet na wewnętrznych spotkaniach pojawiają się krytyczne głosy, że niektóre rady samorządowe to miejsca pośrednictwa dobrze płatnej pracy. To problem, z którym już w tej chwili trudno sobie poradzić. Są osoby, których nadal współtowarzysze życia zajmują różne funkcje w lukratywnym obszarze spółek skarbu państwa. Ten proces niestety trwa. To przeczy wiarygodności naszego środowiska w oczach opinii publicznej – ocenił polityk.

