Obajtek: Dziś Platforma Obywatelska pokazała, o co tak naprawdę im chodzi

W poniedziałek politycy Koalicji Obywatelskiej organizowali szereg konferencji prasowych, w których w mocnych słowach krytykowali Daniela Obajtka oraz obóz rządzący. "Orlen-Lotos. Największa niekontrolowana prywatyzacja Morawieckiego. Kto na tym straci?" – pod tym hasłem odbywały się dzisiejsze eventy organizowane przez opozycję.

– Mamy do czynienia z sytuacją, w której za kilka miesięcy powstanie ogromna firma w Polsce, nazwijmy to wprost, monopolista. Obawiamy się o skutki tej fuzji dla kieszeni Polaków – mówił Dariusz Rosati.

"Tu nie chodzi o Obajtka"

Na zarzuty prezes PKN Orlen odpowiedział po południu w mediach społecznościowych. Wieczorem odniósł się do sprawy na antenie TVP Info. Daniel Obajtek ocenił, że dzisiejszym atakiem Platforma Obywatelska się "odkryła".

Czytaj też:

Obajtek odpowiada opozycji. Nawiązał do słów Tuska o Rosji

– Tu nie chodzi o Daniela Obajtka, tu chodzi o przerwanie tego procesu fuzji, która jest bardzo ważna dla całej polskiej gospodarki, fuzji która jest ważna również dla tych dwóch koncernów, fuzji która jest ważna dla stabilizowania cen na naszych stacjach, bo liczy się efekt skali, a Platforma Obywatelska niestety, przypomnę, jak w 2010 roku poseł Aziewicz stwierdził, że Lotos należy sprywatyzować, a ówczesny premier Tusk stwierdził że nie widzi w tym nic strasznego, żeby Lotos został nawet sprywatyzowany, choćby nawet Rosjanom, więc ta cała fala ze strony „Gazety Wyborczej” całego ataku na mnie dziś została zdemaskowana – tłumaczył. Obajtek podkreślił, że dziś właśnie Platforma Obywatelska pokazała, o co tak naprawdę im chodzi. – Chodziło o przyblokowanie tych fuzji, które – to, co jeszcze raz podkreślam – jest strategiczna dla polskiej gospodarki – dodał.

Prezes PKN Orlen w rozmowie z Michałem Adamczykiem jasno zadeklarował: "Powtarzam panu i społeczeństwu: ani kroku do tyłu. Będziemy robić tę fuzję, te procesy, czy to się komuś podoba czy nie".

Czytaj też:

Obajtek o opozycji: Ta złośliwość, to ujadanie. To jest dla mnie niebywałe