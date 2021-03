Konfederacja poprze kandydata PiS? Winnicki zaskoczył

Do tej pory swojego kandydata zgłosiło tylko Prawo i Sprawiedliwość. Jest nim poseł tej partii Bartłomiej Wróblewski, który zasiada w Sejmie od 2015 roku. Zasłynął cztery lata temu, kiedy opracował wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy antyaborcyjnej w części dotyczącej przerywania ciąży ze względu na poważne wady płodu. Z wykształcenia Wróblewski jest prawnikiem, specjalistą w dziedzinie prawa konstytucyjnego.

Co zrobi Konfederacja?

Do ewentualnego wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich odniósł się poseł Konfederacji Robert Winnicki. Polityk stwierdził, że jego partia nie wyklucza poparcia kandydata PiS.

– Myślę, że Bartłomiej Wróblewski jest najsensowniejszym kandydatem ze strony rządu, który się do tej pory pojawił. Nasz kandydat niestety nie uzyskał większości, profesor Gwiazdowski. Na dzień dzisiejszy skłaniam się ku temu i szereg kolegów też moich z Konfederacji skłaniamy się ku temu, aby tę kandydaturę poprzeć. Prawdopodobnie niektórzy tam się wstrzymają od głosu, niektórzy być może zagłosują inaczej– stwierdził Robert Winnicki w rozmowie z Radiem Wnet.

Kolejna próba wyboru RPO

Zgodnie z decyzją marszałek Sejmu Elżbiety Witek 19 marca będzie ostatecznym terminem zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tej pory próbowano wybrać go kilkukrotnie. Przypomnijmy, że dwukrotna kandydatka KO, Lewicy i Polski 2050 Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała niedawno, że nie będzie kolejny raz ubiegać się o to stanowisko.

Kadencja dotychczasowego Rzecznika Adama Bodnara upłynęła na początku września ubiegłego roku.

