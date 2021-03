Nieoficjalnie: Jest kandydat KO na Rzecznika Praw Obywatelskich

O nazwisku kandydata Koalicji Obywatelskiej na RPO informuje Polsat News. O tym, że KO rozważa kandydaturę Sławomira Patyry pisało w ubiegłym tygodniu RMF FM.

Dr hab. Sławomir Patyra jest to prodziekan wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista prawa konstytucyjnego, a także członek powołanego przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego zespołu doradców do spraw ochrony konstytucyjności prawa.

Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka informował we wtorek, że do czwartku powinna zapaść decyzja, czyją kandydaturę na Rzecznika Praw Obywatelskich poprą kluby opozycyjne. Nie jest jednak wykluczone, że każdy z nich zgłosi swojego kandydata. Lewica obstaje bowiem przy zgłoszeniu na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Piotra Ikonowicza, lidera Polskiej Partii Socjalistycznej i działacza społecznego. Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe - według nieoficjalnych ustaleń Polskiej Agencji Prasowej - zamierza zgłosić kandydaturę prof. Paweł Chmielnicki z Uczelni Łazarskiego.

Kandydat PiS na RPO

Do tej pory swjego kandydata zgłosiło tylko Prawo i Sprawiedliwość. Jest nim poseł tej partii Bartłomiej Wróblewski, który zasiada w Sejmie od 2015 roku. Zasłynął cztery lata temu, kiedy opracował wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy antyaborcyjnej w części dotyczącej przerywania ciąży ze względu na poważne wady płodu. Z wykształcenia Wróblewski jest prawnikiem, specjalistą w dziedzinie prawa konstytucyjnego.

Kolejna próba wyboru RPO

Zgodnie z decyzją marszałek Sejmu Elżbiety Witek 19 marca będzie ostatecznym terminem zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tej pory próbowano wybrać go kilkukrotnie. Przypomnijmy, że dwukrotna kandydatka KO, Lewicy i Polski 2050 Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała niedawno, że nie będzie kolejny raz ubiegać się o to stanowisko.

Kadencja dotychczasowego Rzecznika Adama Bodnara upłynęła na początku września ubiegłego roku.

