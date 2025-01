Czarzasty do koalicjanta: Władek, lustro kup sobie większe trochę

Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Rolnictwa oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraziły zastrzeżenia co do ustawy o związkach partnerskich. Ich zdaniem propozycje minister Katarzyny Kotuli mogą skończyć się nadużyciami.

Obawy w tej sprawie wyraziło również Ministerstwo Rolnictwa. Resort w grudniu 2024 roku zwrócił uwagę na problem możliwych wyłudzeń. Zdaniem MR, przepisy proponowane przez minister Kotulę – w obecnej formie – mogą prowadzić do zawierania fikcyjnych związków, a prawdziwym celem osób je zawierających może być np. osiągnięcie korzyści materialnych ze skutkiem dla budżetu państwa. Resortem rolnictwa kieruje Czesław Siekierski z PSL.

Czarzasty ostro do szefa PSL

Głos w tej sprawie w programie "Graffiti" w Polsat News zabrał Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że członkowie koalicji rządzącej obiecywali otwartość na tematy dotyczące kobiet i otwartość na grupy bez względu na "status majątkowy, czy to, w jaki sposób się kochają". Jego zdaniem to PSL blokuje wprowadzanie zmian w tych sprawach.

– Jeżeli będzie taka sytuacja, że kobiety, grupy, które będą miały dosyć tych obietnic, nie pójdą do wyborów i wygra pan Karol Nawrocki, to powiem Władkowi Kosiniakowi-Kamyszowi: Władek, lustro kup sobie większe trochę i częściej w nie patrz – oburzał się Czarzasty.

We wtorek polityk w mocnych słowach wypowiedział się o Szymonie Hołowni. Jak stwierdził, jest "jednoznacznie przeciwko pomysłowi marszałka w sprawie uznania bądź nieuznania wyborów prezydenckich przez neosędziów". – Nie może być tak, że izba złożona z neosędziów, jak zdecyduje, to my tego nie uznajemy, a jeżeli ci neosędziowie będą głosowali in gremium, czyli w 96-osobowym składzie, to uznajemy. Do cholery, nie ma na to zgody. Albo ktoś jest dobry, albo ktoś jest zły – podsumował.

Czytaj też:

Zaskakująca propozycja Kosiniaka-Kamysza. Ma nową rolę dla Trybunału StanuCzytaj też:

"Za dużo czasu poświęcamy rozliczeniom". Biejat o PiS