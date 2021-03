Nieoficjalnie: Oto kandydaci opozycji na RPO

Decyzja, czy ostatecznie opozycja zdecyduje się poprzeć jednego kandydata czy wystawi kilku jeszcze nie zapadła. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika bowiem, że Koalicji Obywatelskiej prawdopodobnie będzie chciała zglościć prof. Sławomira Patyrę.

Jest to prodziekan wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista prawa konstytucyjnego, a także członek powołanego przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego zespołu doradców do spraw ochrony konstytucyjności prawa.

Swojego kandydata ma także Lewica, która według RMF FM, obstaje przy zgłoszeniu na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Piotra Ikonowicza, lidera Polskiej Partii Socjalistycznej i działacza społecznego, wyróżnonego przez Adama Bodnarą odznaką "Za zasługi dla ochrony praw człowieka".

Przypomnijmy, że według nieoficjalnych ustaleń także RMF FM, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na funkcję RPO ma być wielkopolski poseł tej partii Bartłomiej Wróblewski.

"Prędzej czy później do tego dojdzie". Zaskakujące słowa Karczewskiego

Kolejna próba wyboru RPO

Zgodnie z decyzją marszałek Sejmu Elżbiety Witek 19 marca będzie ostatecznym terminem zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tej pory próbowano wybrać go kilkukrotnie. Na razie nie ma pewności, kogo zgłoszą pozostałe środowiska polityczne w Sejmie. Dwukrotna kandydatka KO, Lewicy i Polski 2050 Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała niedawno, że nie będzie kolejny raz ubiegać się o to stanowisko.

Kadencja dotychczasowego Rzecznika Adama Bodnara upłynęła na początku września ubiegłego roku.

