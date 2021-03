Staroń nie wyklucza poparcia kandydata PiS na RPO

Nazwisko Wróblewskiego już wcześniej pojawiało się w kontekście kandydata PiS do tej funkcji.

Zjednoczona Prawica do końca tygodnia przedstawi kolejnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy RMF FM, będzie nim poseł Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski Bartłomiej Wróblewski. Poprzedni kandydat PiS, wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, nie uzyskał poparcia Senatu.

"Dla mnie ważny jest człowiek"

PiS potrzebuje głosów senatorów niezależnych lub kogoś z opozycji.

– Nie znam Bartłomieja Wróblewskiego. Nie wykluczam jednak poparcia kandydatury PiS, dla mnie ważny jest człowiek, jego działalność. Jeżeli poseł jest niezależny, działa na rzecz ludzi, walczy o dobre prawo, poważnie to rozważę. Nie mogę teraz powiedzieć "na pewno nie", ani "na pewno tak". Muszę zapoznać się z kandydaturą – mówi w rozmowie z serwisem Interia senator niezależna Lidia Staroń.

Czy Staroń sama rozważałaby objęcie takiego stanowiska? – O powołaniu nowego RPO mówimy od wielu miesięcy. Jeśli pan pyta, czy były propozycje, odpowiadam: nie potwierdzam, nie zaprzeczam – odpowiada enigmatycznie senator.

Libicki: Skłaniam się do poparcia

Wcześniej gotowość popacia Wróblewskiego zgłosił senator Jan Filip Libicki z PSL.

Dziennikarz portalu gazeta.pl zamieścił na Twitterze wpis, w którym przekonuje, że Wróblewski nie jest bez szans w głosowaniu Senatu. Wymienił dwa nazwiska polityków z tej Izby, którzy mogliby poprzeć jego kandydaturę. "B.Wróblewski jako kandydat na RPO nie jest skazany na porażkę. Pewna szansa istnieje: 48 głosów klubu PiS + J.F. Libicki + Lidia Staroń (jest do pozyskania). PiS musi liczyć na to, że któryś z konserwatystów KO się wyłamie i wtedy Wróblewski mógłby o włos przejść" – napisał Jacek Gądek.

"Skoro zostałem wywołany do tablicy to informuję że skłaniam się do poparcia posła Wróblewskiego. Myślę że dla wszystkich którzy mnie znają nie jest to specjalne zaskoczenie. Pozdrawiam" – odpowiedział Jan Filip Libicki.

Kolejna próba wyboru RPO

Zgodnie z decyzją marszałek Sejmu Elżbiety Witek 19 marca będzie ostatecznym terminem zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tej pory próbowano wybrać go kilkukrotnie. Na razie nie wiadomo, kogo zgłoszą pozostałe środowiska polityczne w Sejmie. Dwukrotna kandydatka KO, Lewicy i Polski 2050 Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała niedawno, że nie będzie kolejny raz ubiegać się o to stanowisko.

Kadencja dotychczasowego Rzecznika Adama Bodnara upłynęła na początku września ubiegłego roku.

