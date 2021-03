Miller o Ogórek: Poszła tam, gdzie pachną pieniądze

Były premier Leszek Miller udzielił wywiadu serwisowi Interia. W rozmowie pojawił się temat byłej kandydatki na prezydenta z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej Magdaleny Ogórek.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że o Ogórek, mimo jej odejścia z polityki, trudno zapomnieć, bo można ją regularnie oglądać w telewizji publicznej. Co o karierze medialnej byłej kandydatki SLD myśli Leszek Miller?

– Poszła tam, gdzie ma szansę na robienie kariery, choć z SLD była związana przez wiele lat – stwierdził europoseł. Jak przypomniał, startowała w wyborach do Sejmu z Rybnika i była popierana przez wszystkie tuzy, włącznie z Aleksandrem Kwaśniewskim. – Poszła tam, gdzie pachną pieniądze. Od czasu do czasu to się zdarza. Nie mówimy jednak o tym, kto, gdzie poszedł, ale kto i ile dostał – dodał.

Awantura o szczepionkę. Miller: Spełniałem wszystkie kryteria

Wywiadzie poruszony został temat szczepień przeciwko COVID-19. Przypomnijmy, że Leszek Miller otrzymał szczepionkę w czasie, kiedy przysługiwały one tylko personelowi medycznemu. – Bardzo żałuję, że szefowa Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poniosła konsekwencje, bo zrobiła dobrą rzecz: miała niewiele godzin, żeby użyć rozmrożonych szczepionek i stała pod murem. Ja spełniałem wszystkie kryteria – podkreślił. Dopytywany o kryteria, były premier wyjaśnił, że jest seniorem, powyżej 70. roku życia, a także wieloletnim pacjentem tej placówki.

– Skoro zaproponowano mi szczepienie, skorzystałem z niego. To tak jakbym uważał, że jest coś niewłaściwego w tym, że są szpitale różnej jakości, wyposażone w różny sprzęt. Że jedni są obsługiwani lepiej, inni gorzej. Tak po prostu jest, ale jako pacjent tej placówki skorzystałem z możliwości. I to nie spoza kolejki, a z dodatkowej listy – tłumaczył.

Czytaj też:

Miller bezlitosny: Czarzasty doprowadził do zupełnego chaosuCzytaj też:

Ogórek drwi z Olejnik: Taki ładny program o modzie, nazywa się "Kropka nad i"