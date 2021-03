Nieoficjalnie: Bartłomiej Wróblewski kandydatem PiS na RPO

Nazwisko Wróblewskiego już wcześniej pojawiało się w kontekście kandydata PiS do tej funkcji.

Zjednoczona Prawica do końca tygodnia przedstawi kolejnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy RMF FM, będzie nim poseł Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski Bartłomiej Wróblewski. Poprzedni kandydat PiS, wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, nie uzyskał poparcia Senatu.

Kim jest Wróblewski?

Bartłomiej Wróblewski zasłynął cztery lata temu. Przygotował wtedy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący niezgodności z ustawą zasadniczą aborcji tzw. przesłanek eugenicznych, podobny do tego, który w zeszłym roku doprowadził do prawie całkowitego zakazu przerywania ciąży. Wtedy, po serii protestów kobiet, wniosek został wycofany. Znów głośno było o Wróblewskim było we wrześniu 2020 r., kiedy zagłosował przeciwko piątce dla zwierząt firmowanej przez Jarosława Kaczyńskiego. Na kilka miesięcy został zawieszony w prawach członka partii – przypomina RMF FM.

Wróblewski jest uważany za konserwatystę. Z wykształcenia jest prawnikiem. Jest doktorem nauk prawnych. Obecna kadencja jest jego drugą kadencją jako posła.

Impas ws. RPO

Przed nami kolejna próba wyboru RPO. Kadencja Adama Bodnara na tym stanowisku upłynęła na początku września ubiegłego roku.

Dwukrotnie jedyną kandydatką na RPO była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, popierana przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i Polskę 2050 Szymona Hołowni. Nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu.

19 marca to nowy termin na zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich wyznaczony przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek.

