"Szczuje mnie pani na kolegów". Bielan kontra Olejnik

Rozmowa dotyczyła m. in. Krajowego Planu Odbudowy i podziałów na tym tle wewnątrz obozu rządzącego.

"Czy to nie kpina z Kaczyńskiego?"

– Są różnice poglądów. Są partie, które są przeciwko ratyfikacji i opowiadają się, chociaż nie wiem, jakie jest oficjalne stanowisko Konfederacji, chyba za wyjściem Polski z UE, przynajmniej znaczna część polityków Konfederacji takie stanowiska wcześniej wyrażała. Solidarna Polska, jak rozumiem, uważa się za partię eurosceptyczną. Niemniej te środki są Polsce bardzo potrzebne, są potrzebne całej UE. Ta kwota to maksimum tego, co mogliśmy uzyskać – mówił w rozmowie z Moniką Olejnik w "Kropce nad i" w TVN24 europoseł Adam Bielan z Porozumienia.

– Ale czy nie sądzi pan, że to jest kpina z Jarosława Kaczyńskiego, z Mateusza Morawieckiego to, co robi Solidarna Polska? To jest kpina, jeżeli członkowie rządu mówią, że oto premier chce doprowadzić do tego, że Polska straci suwerenność. To są bardzo mocne słowa – dopytywała dziennikarka.

Odpowiedź Bielana była ostra: – Pani mnie cały czas od kilku minut szczuje na moich kolegów z Solidarnej Polski. Chce nas pani poróżnić publicznie w studiu TVN24. Nie uda się to. Są między nami różnice. Czasem poważne różnice programowe. Jesteśmy obozem niezwykle pojemnym programowo, bardzo szerokim, dzięki temu odnosimy sukces wyborczy.

Porozumienie poprze KPO

– Kilka godzin temu Zarząd Krajowy mojej partii jednogłośnie ogłosił decyzję o wsparciu Krajowego Planu Odbudowy. Nasi posłowie zostali zobowiązani do głosowania "za". Mam nadzieję, że w nadchodzących tygodniach przekonamy również naszych kolegów i rozwiejemy ich wątpliwości. Nie chcę używać słów "patriotyczny", "niepatriotyczny". W tej sprawie jest różnica poglądów politycznych. Niezależnie od stanowiska Solidarnej Polski jestem przekonany, że ratyfikacja, decyzja o tzw. mechanizmach własnych odbędzie się bez przeszkód w naszym parlamencie i zostanie ta umowa międzynarodowa ratyfikowana bardzo dużą większością – powiedział Adam Bielan.

