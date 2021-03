Wałęsa Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Były prezydent dał jednoznaczną odpowiedź

Lech Wałęsa, który niedługo w Klinice Kardiochirurgii Methodist Debakey Heart Center w Houston w Teksasie przejdzie zabieg wymiany baterii w rozruszniku serca, został zapytany o kwestię wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak dotąd bowiem tą funkcję sprawuje Adam Bodnar, którego kadencja skończyła się już jakiś czas temu.

Wałęsa popiera Ikonowicza

Nieoficjalnie mówi się, że jednym z kandydatów na to stanowisko jest Piotr Ikonowicz. Sam zainteresowany podczas rozmowy na antenie RMF FM odpowiedział lakonicznie, że "to Jarosław Kaczyński" rozstrzygnie jego ewentualną kandydaturę. Tymczasem były prezydent jest gorącym zwolennikiem Ikonowicza na stanowisku RPO.

– To byłaby bardzo dobra kandydatura. Piotr Ikonowicz to bardzo aktywny człowiek, działacz, wyciąga świetne wnioski z sytuacji. Byłby bardzo dobrym rzecznikiem. Tak jak ja stoi stronie biednych, pomaga im, Ikonowicz na rzecznika! – powiedział Wałęsa.

Byłego przewodniczącego NSZZ "Solidarność" zapytano również o to, czy sam chciałby zostać RPO. Wałęsa zdecydowanie zaprzeczył, wskazując na swój wiek.

– Ja to za stary jestem już. Nie wiem, czy byłbym dobrym rzecznikiem. Skończyłem dwie kosy, 77 lat minęło, co ja teraz mogę – stwierdził w rozmowie z "Super Expressem".

Impas w wyborze Rzecznika

Zgodnie z decyzją marszałek Sejmu Elżbiety Witek 19 marca będzie ostatecznym terminem zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tej pory próbowano wybrać go kilkukrotnie. Na razie nie ma pewności, kogo zgłoszą pozostałe środowiska polityczne w Sejmie. Dwukrotna kandydatka KO, Lewicy i Polski 2050 Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała niedawno, że nie będzie kolejny raz ubiegać się o to stanowisko.

Kadencja dotychczasowego Rzecznika Adama Bodnara upłynęła na początku września ubiegłego roku.

